Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Ausreisepflichtiger Marokkaner am Flughafen Frankfurt festgenommen - Abschiebung geplant

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Donnerstag haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 33-jährigen Marokkaner dank eines Fahndungshinweises bei seiner Ankunft aus Paris festgenommen. Das Regierungspräsidium Darmstadt suchte ihn, da er ausreisepflichtig ist.

Der Mann war erstmals im September 2015 nach Deutschland eingereist. Im Februar dieses Jahres stellte er einen Asylantrag unter Nutzung algerischer Personalien, welcher jedoch abgelehnt wurde. Nach Ablehnung des Antrages und der damit verbundenen Androhung der Abschiebung, tauchte der 33-Jährige ab.

Mit der Festnahme konnten die Bundespolizisten nun sicherstellen, dass die Ausreisepflicht durchgesetzt wird. Denn nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde Darmstadt und einem entsprechenden Haftantrag, sitzt der Mann jetzt in Abschiebehaft.

