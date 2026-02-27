PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Ausreisepflichtiger Marokkaner am Flughafen Frankfurt festgenommen - Abschiebung geplant

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Donnerstag haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 33-jährigen Marokkaner dank eines Fahndungshinweises bei seiner Ankunft aus Paris festgenommen. Das Regierungspräsidium Darmstadt suchte ihn, da er ausreisepflichtig ist.

Der Mann war erstmals im September 2015 nach Deutschland eingereist. Im Februar dieses Jahres stellte er einen Asylantrag unter Nutzung algerischer Personalien, welcher jedoch abgelehnt wurde. Nach Ablehnung des Antrages und der damit verbundenen Androhung der Abschiebung, tauchte der 33-Jährige ab.

Mit der Festnahme konnten die Bundespolizisten nun sicherstellen, dass die Ausreisepflicht durchgesetzt wird. Denn nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde Darmstadt und einem entsprechenden Haftantrag, sitzt der Mann jetzt in Abschiebehaft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Dennis Grabs
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:44

    BPOLD FRA: Verdacht der sexuellen Nötigung - 20-Jähriger am Flughafen festgenommen

    Frankfurt/Main (ots) - Am 24. Februar haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen, welcher von den spanischen Behörden wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gesucht wurde. Zudem wird ihm Urkundenfälschung vorgeworfen. Der marokkanische Staatsangehörige hatte zur Ausreisekontrolle nach Dublin eine verfälschte ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:57

    BPOLD FRA: Verdacht der Schleusung - Festnahme am Flughafen Frankfurt am Main

    Frankfurt/Main (ots) - Vorgestern haben Bundespolizisten eine 46-jährige Chinesin dank eines Fahndungshinweises bei ihrer beabsichtigten Ausreise nach Helsinki/Finnland festgenommen. Das Amtsgericht Darmstadt suchte sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tatverdächtige seit dem Jahr 2024 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:20

    BPOLD FRA: Mexikanerin nach Widerstand am Flughafen Frankfurt zurückgewiesen

    Frankfurt/Main (ots) - Am 27. Januar wollte eine 43-Jährigen Mexikanerin eigentlich für einen Arztbesuch nach Deutschland einreisen. Doch ihr unkooperatives Verhalten sollte dies verhindern und sie muss nun ihren Rückflug nach Mexiko antreten. Die Frau kam zunächst zur Einreisekontrolle, wo Bundespolizisten feststellten, dass sie sich bereits mehrfach unerlaubt in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren