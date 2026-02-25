Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verdacht der sexuellen Nötigung - 20-Jähriger am Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (ots)

Am 24. Februar haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 20-Jährigen vorläufig festgenommen, welcher von den spanischen Behörden wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung gesucht wurde. Zudem wird ihm Urkundenfälschung vorgeworfen.

Der marokkanische Staatsangehörige hatte zur Ausreisekontrolle nach Dublin eine verfälschte französische Identitätskarte vorgelegt, was die Beamten bei der Überprüfung jedoch feststellten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich zudem ein Fahndungstreffer zur Auslieferung an die spanischen Behörden. Diese werfen dem Beschuldigten vor, im Juni 2025 in einem Nachtclub in Zaragoza eine Frau sexuell genötigt zu haben. Der Mann wurde durch die Bundespolizisten an die Justiz überstellt. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell