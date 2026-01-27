Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Ohne Reiseabsichten am Flughafen und dennoch geflogen - Türke "vorzeitig" abgeschoben

Frankfurt/Main (ots)

Am 23. Januar haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen unerlaubt aufhältigen türkischen Staatsangehörigen festgestellt und noch am gleichen Tag abgeschoben.

Der 28-Jährige war den Beamten im Terminal durch sein Verhalten aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Bundespolizisten ihr Gefühl nicht getäuscht hatte: Die Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser sich bereits seit dem 21. August 2025 unerlaubt in Deutschland befindet. Eigentlich sollte der Türke bereits im Dezember in sein Heimatland zurückkehren, war damals jedoch nicht auffindbar. Einem möglichen zweiten Termin Ende Januar kam er nun unfreiwillig selbst zuvor. Denn der Mann, der sich ohne Flugabsichten am Flughafen aufgehalten hatte, konnte nach Rücksprache mit den beteiligten Behörden und Entscheidung durch das zuständige Regierungspräsidium noch am selben Tag in sein Heimatland zurückgeführt werden.

