Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte verursachen bei Einbruch in Indoorspielplatz hohen Sachschaden

Kalkhorst (LK NWM) (ots)

In der Nacht zum Sonntag (08. Februar) haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Indoorspielplatz in der Ortschaft Kalkhorst einen hohen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Indoorspielplatzes. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Geldbehälter mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes deutlich und beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro.

Die entwendeten Geldbehälter konnten am Sonntagmorgen nach einem Zeugenhinweis unweit des Campingplatzes "Liebeslaube" an der Wohlenberger Wiek aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich Kalkhorst oder im Bereich der Wohlenberger Wiek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

