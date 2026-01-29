Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mexikanerin nach Widerstand am Flughafen Frankfurt zurückgewiesen

Frankfurt/Main (ots)

Am 27. Januar wollte eine 43-Jährigen Mexikanerin eigentlich für einen Arztbesuch nach Deutschland einreisen. Doch ihr unkooperatives Verhalten sollte dies verhindern und sie muss nun ihren Rückflug nach Mexiko antreten.

Die Frau kam zunächst zur Einreisekontrolle, wo Bundespolizisten feststellten, dass sie sich bereits mehrfach unerlaubt in Deutschland aufgehalten hat. Um die Hintergründe ihrer erneuten Einreise zu erfragen, nahmen die Beamten die Mexikanerin mit auf die Wache. Dort verhielt sich zunehmend unkooperativ, schmiss sich zu Boden und trat nach den Bundespolizisten, wobei sie einen Beamten am Schienbein traf. Letztlich mussten die Polizisten die Mexikanerin fesseln. Zudem beleidigte sie die Dolmetscherin und zeigte ihr den Mittelfinger.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und veranlasste die Zurückweisung der 43-Jährigen.

