Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verdacht der Schleusung - Festnahme am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Vorgestern haben Bundespolizisten eine 46-jährige Chinesin dank eines Fahndungshinweises bei ihrer beabsichtigten Ausreise nach Helsinki/Finnland festgenommen. Das Amtsgericht Darmstadt suchte sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Tatverdächtige seit dem Jahr 2024 gemeinsam mit weiteren Beschuldigten zwei chinesische Staatsangehörige illegal nach Deutschland eingeschleust haben. Die Frauen hielten sich unerlaubt im Bundesgebiet auf und sollen im Auftrag der 46-Jährigen sexuelle Dienstleistungen in einem Massagestudio erbracht haben.

Im Rahmen der Festnahmen stellten die Bundespolizisten u.a. zwei Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von rund 2.800 Euro sicher. Die gesuchte Frau wurde dem Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

