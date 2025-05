Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche im Ortskern von Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Wahrscheinlich in der Zeit von Sonntag, 11. Mai 2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 12. Mai 2025, 04:00 Uhr, sind Unbekannte im Ortskern von Ganderkesee in Geschäftsräume eingebrochen.

In der Bergedorfer Straße blieb es bei einem versuchten Einbruch in ein Sanitätshaus. Türen und Fenster hielten hier den Hebelversuchen stand. In der Mühlenstraße gelang das Eindringen in ein Café, in dem die Suche nach Wertgegenständen nach jetzigem Stand aber erfolglos blieb. In der Straße "Ring" hatten die Einbrecher die Geschäftsräume einer gemeinnützigen Hilfsorganisation zum Ziel. Nachdem sie in das Gebäude gelangt waren, nahmen sie geringe Mengen Bargeld, unter anderem aus einer Spendendose, an sich.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Zentrum von Ganderkesee gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

