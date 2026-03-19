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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Mittwochabend (18.03.2026) in der Straße Am Kräherwald eine 72 Jahre alte Frau in einem Bus der Linie 40 gestürzt ist. Die 72-jährige Frau stieg gegen 19.10 Uhr in den Bus ein und stürzte mutmaßlich, als der Bus losfuhr. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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