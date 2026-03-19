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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendetektiv angegriffen und gebissen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (19.03.2026) in einem Lebensmittelgeschäft an der Martha-Schmidtmann-Straße Waren gestohlen und sich anschließend gewaltsam gegen einen Ladendetektiv zur Wehr gesetzt. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 09:30 Uhr wie der Unbekannte Waren im Wert von knapp 25 Euro in eine Tasche steckte. Als der 44-jährige Ladendetektiv den Mann nach Passieren des Kassenbereichs ansprach und kontrollieren wollte, setzte sich dieser sofort körperlich zur Wehr. Im Zuge des anschließenden Handgemenges schlug der Täter dem 44-Jährigen gegen den Hinterkopf und biss ihm in die Hand. Der Detektiv erlitt leichte Verletzungen. Trotz der Aufforderung, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu bleiben, gelang dem Unbekannten die Flucht. Der Mann ist zirka 18 bis 20 Jahre alt, etwa 190 Zentimeter groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, eine schwarzen Schlaghose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Baseballcap und trug eine Silberkette mit einem Kreuz und schwarze Kopfhörer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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