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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 54-Jähriger ist mit seinem Ford Transporter am Freitag (20.03.2026) in Stuttgart-Bad Cannstatt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Fahrer sollte gegen 11.20 Uhr nach einem Rotlichtverstoß an der Kreuzung Cannstatter Straße zur Heilmannstraße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch die Anhaltesignale der eingesetzten Polizeibeamten und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der Transporter auf der B10 in Fahrtrichtung Esslingen festgestellt werden, wo weiterhin sämtliche Anhaltesignale missachtet wurden. Letztlich konnte der Transporter auf einer Abfahrt durch ein Streifenfahrzeug, welches sich vor den Flüchtenden setzte, gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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