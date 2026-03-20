Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (18.03.2026) und am Donnerstag (19.03.2026) eine 86 Jahre alte Seniorin um Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief gegen 21.15 Uhr die 86-jährige Seniorin an und gaukelte ihr vor, dass ihre Wertsachen aufgrund vorangegangener Einbrüche nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, die Frau davon zu überzeugen, ihren Schmuck am Mittwoch, gegen 23.40 Uhr, im Bereich des Sauerampferwegs einem angeblichen Mitarbeiter der Polizei zu übergeben. Nach einer erneuten telefonischen Aufforderung, übergab die Seniorin am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, mehrere Goldmünzen an den Abholer. Der Abholer war zirka 20 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und trug einen schwarzen Anorak und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

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