Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Festnahme nach mehreren Einbrüchen

Niebüll (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, konnten Beamte des Polizeireviers Niebüll in Niebüll einen 17jährigen Intensivtäter festnehmen. Gegen ihn hatte das Amtsgericht Niebüll auf Antrag der Staatsanwaltschaft zuvor einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Dem wohnungslosen Jugendlichen werden im Haftbefehl drei Einbruchstaten vorgeworfen, die sich zwischen dem 08.02. und 18.02.2026 in Niebüll ereignet hatten, darunter der Einbruch in eine Apotheke, ein Aufbruch eines Firmenfahrzeuges und ein Einbruch in einen Gewerbebetrieb. Die Ermittlungen zu mehreren Dutzend weiterer Taten, vornehmlich Einbrüchen in Kraftfahrzeuge, dauern an.

Nach Verkündung des Haftbefehls durch die Haftrichterin wurde der Jugendliche in die Jugendanstalt Schleswig verbracht, wo er nun auf seinen Verhandlungstermin wartet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
