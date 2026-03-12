Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Kriminalitätsjahresbericht 2025

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg veröffentlicht ihren Kriminalitätsjahresbericht für das Jahr 2025. Dieser gibt einen Einblick in die Entwicklung der polizeilich registrierten Straftaten in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg.

Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten im Bereich der Polizeidirektion Flensburg verringerte sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um fast 19.000 Straftaten. Allerdings steht dieser Rückgang im Zusammenhang mit dem im Jahr 2024 bereits erwähnten Betrugsverfahren im Bereich Nordfriesland, welches mit insgesamt 18.595 registrierten Straftaten in der Statistik Berücksichtigung fand. Sowohl dieses Betrugsverfahren aus dem Jahr 2024 als auch die in den vorherigen Statistiken erwähnten Betrugsverfahren aus den Jahren 2021 und 2022 verzerrten die Statistik hinsichtlich der Anzahl der registrierten Straftaten sowie der Aufklärungsquote.

Werden die drei genannten Betrugsverfahren bei der Betrachtung ausgeklammert, relativiert sich der deutliche Rückgang der registrierten Straftaten. Sowohl die Anzahl der registrierten Straftaten als auch die Aufklärungsquote bewegen sich auf einem mit den Vorjahren vergleichbaren Niveau. Mit einer Aufklärungsquote von 62,7 % wurde im Jahr 2025 der zweithöchste Wert im Zehnjahresvergleich erreicht. Die höchsten Aufklärungsquoten innerhalb dieses Zeitraums wurden insgesamt in den letzten drei Jahren verzeichnet.

Der vorliegende Kriminalitätsjahresbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Kriminalität in den letzten zehn Jahren in den drei Zuständigkeitsbereichen der Direktion und betrachtet unterschiedliche Delikte. Der vollständige Bericht steht als Download zur Verfügung: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Flensburg/_downloads/pks/pks_fl_2025

Der Leiter der Bezirkskriminalinspektion Flensburg, Kriminaldirektor Denis Butgereit, wird telefonisch am Freitagvormittag (13.03.26) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Medienanfragen in Bezug auf die Veröffentlichung des Kriminalitätsjahresberichtes zur Verfügung stehen. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 0461-484 3000.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell