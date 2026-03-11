Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt/Kampen: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Sylt/Kampen (ots)

Gestern Abend (10.03.2026) kam es auf der L24 (Lister Straße) in der Gemeinde Kampen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnunsverkehr, bei dem eine Person tödlich und eine Person lebensgefährlich verletzt wurden.

Gegen 18.34 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW T6 Multivan die Lister Straße aus Richtung List kommend in Richtung Kampen. Zur gleichen Zeit befuhr in ein 67-Jähriger mit seinem Renault Master die Lister Straße in entgegengesetzter Richtung.

Unweit des Ortsausgangs Kampen kollidierte der VW Multivan in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache frontal mit dem Kleinlaster. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Renault Master auf dem Dach liegend auf dem Geh- und Radweg zum Stehen.

Der 67-jährige Fahrer des Kleinlasters wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er er seinen Verletzungen erlag. Der 36-jährige Fahrer des VW Multivan erlitt derart schwere Verletzungen, dass eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die L 24 war während der Unfallaufnahme und der Dauer der Bergungsarbeiten für sieben Stunden voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch das Polizeirevier Sylt geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell