Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Zivilcourage führt zur Festnahme nach Handtaschendiebstahl

Husum (ots)

Am Dienstagvormittag (10.03.2026) gegen 11:30 Uhr kam es in einer Sparkassenfiliale in der Straße Osterende in Husum zu einem Handtaschendiebstahl. Dank des entschlossenen Eingreifens mehrerer Zeugen konnte der Tatverdächtige jedoch kurze Zeit später gestellt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger in der Filiale die Handtasche einer 62-jährigen Frau, die diese während der Nutzung eines Geldautomaten neben sich abgelegt hatte. Der Mann ergriff anschließend mit der Tasche die Flucht in Richtung Lornsenstraße. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, machte sie lautstark auf den Täter aufmerksam und rief um Hilfe.

Drei aufmerksame Zeugen reagierten sofort auf die Hilferufe der Frau und nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Während seiner Flucht warf der Mann die zuvor entwendete Handtasche weg. In der Woldsenstraße gelang es den Männern schließlich, den Flüchtigen zu stellen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten.

Die eingesetzten Beamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Auf der Dienststelle wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den drei Zeugen für ihr beherztes und umsichtiges Eingreifen. Ihr entschlossenes Handeln trug maßgeblich dazu bei, den Tatverdächtigen schnell zu stellen und den Sachverhalt aufzuklären. Zivilcourage ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in der Gesellschaft, dabei gilt jedoch stets, die eigene Sicherheit nicht zu gefährden und frühzeitig die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell