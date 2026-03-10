PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum
Mildstedt: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzungen zwischen zwei Familien

Husum / Mildstedt (ots)

Am Sonntagabend (08.03.2026) sowie am Nachmittag des 09.03.2026 ist es in Husum und in Mildstedt zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, die nach ersten Erkenntnissen miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag (08.03.2026) gegen 22:45 Uhr kam es in der Straße Kleikuhle in Husum, vor einem dortigen Restaurant, zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 55-jähriger Mann am Kopf verletzt. Ein weiteres 26-jähriges Familienmitglied erlitt Verletzungen im Gesicht.

Die beteiligte Kontrahentengruppe entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte in unbekannte Richtung.

Am Montag (09.03.2026) gegen 14:00 Uhr kam es in der Straße Distelacker in Mildstedt zu einem weiteren Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen zwei Männer mit einem PKW bei einer dort stattfindenden Familienfeier. Die beiden waren mutmaßlich mit einem Messer sowie einem Schraubendreher bewaffnet.

Bereits auf der Auffahrt des Einfamilienhauses entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen etwa 10 bis 15 Personen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger Beteiligter musste im Krankenhaus Husum behandelt werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, um den Sachverhalt zu beruhigen und aufzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten Streitigkeiten zwischen zwei Familien Hintergrund der Vorfälle sein. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den beteiligten Personen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Husum unter 04841-8300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

