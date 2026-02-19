PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung

Sinzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat am 18. Februar zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr am Haltepunkt Sinzheim Nord Schottersteine auf die Gleise der Rheintalbahn aufgelegt. Ein Güterzug hat diese überfahren und daraufhin der Lokführer eine Schnellbremsung eingeleitet.

Da zunächst ein möglicher Personenunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Gleise der Rheintalbahn von 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr gesperrt. Vor Ort konnte eine Streife der Bundespolizei mehrere Schottersteine auf dem Bahnsteig liegend sowie Steinmehl auf den Schienen feststellen. Zusätzlich wurde auch eine Beschädigung am Wartehäuschen festgestellt, welche voraussichtlich durch den Bewurf von Schottersteinen verursacht wurde.

Zum Zeitpunkt des Überfahrens befanden sich Reisende im Wartehäuschen auf dem Bahnsteig Gleis 1. Sie gaben an, dass ihnen am Treppenaufgang zwei Jugendliche entgegenliefen, die zwischen 14 bis 16 Jahren alt gewesen sein sollen. Beide Personen sollen dunkelhaarig und mit dunklen Bomberjacken bekleidet gewesen sein. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos.

Ob die beiden Jugendlichen mit dem Auflegen der Steine sowie der Beschädigung am Wartehäuschen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

