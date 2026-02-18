Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: 50-tägige Haftstrafe vollstreckt

Kehl (ots)

Am 17. Februar 2026 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug, der im Bahnhof Kehl hielt, von der Bundespolizei kontrolliert. Der 31-Jährige war von Frankreich nach Deutschland gereist. Gegenüber den Beamten konnte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 50-tägige Haftstrafe.

