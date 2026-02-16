PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falscher Ausweis führt zu Einreiseverweigerung

Kehl (ots)

Am 14. Februar haben Beamte der Bundespolizei einem 30-Jährigen im Bahnhof Kehl die Einreise verweigert. Der tunesische wurde als Insasse eines TGV aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert und konnte hierbei zunächst lediglich eine Fotokopie seines Reisepasses vorzeigen.

Darüber hinaus zeigte er im Laufe der weiteren Bearbeitung eine Kopie eines italienischen Ausweises vor und hierbei handelte es sich um eine Fälschung.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen und erhält Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

