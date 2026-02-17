PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernzug - 50 Tage Haft

Kehl (ots)

Am 16. Februar kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen Fernzug. Dabei wies sich ein algerischer Staatsangehöriger mit seiner Duldung aus, welche mit der Ausreise erlischt, somit bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Daten konnten ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen und eine Aufenthaltsermittlung einer Staatsanwaltschaft festgestellt werden. Der 38-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise für 50 Tage in Haft. Im Anschluss an die Haft soll er nach Frankreich zurückgewiesen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:03

    BPOLI-OG: Falscher Ausweis führt zu Einreiseverweigerung

    Kehl (ots) - Am 14. Februar haben Beamte der Bundespolizei einem 30-Jährigen im Bahnhof Kehl die Einreise verweigert. Der tunesische wurde als Insasse eines TGV aus Frankreich im Bahnhof Kehl kontrolliert und konnte hierbei zunächst lediglich eine Fotokopie seines Reisepasses vorzeigen. Darüber hinaus zeigte er im Laufe der weiteren Bearbeitung eine Kopie eines italienischen Ausweises vor und hierbei handelte es sich ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:49

    BPOLI-OG: Nach versuchtem Diebstahl/ 26-Jähriger muss zurück nach Frankreich

    Bühl (Baden) (ots) - Am 13. Februar verständigte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei über einen versuchten Diebstahl in einem Regionalzug im Bahnhof Bühl. Bei Eintreffen einer Streife der Landespolizei konnte ein 26-Jähriger angetroffen werden, der anschließend der Bundespolizei übergeben wurde. Der algerische Staatsangehörige soll versucht haben, ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:08

    BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt - Französischer Staatsangehöriger entgeht 50 Tagen Haft

    Kehl (ots) - Am Sonntagnachmittag (15.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Fahrer wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung. Da der französische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe aufbringen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren