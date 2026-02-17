Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernzug - 50 Tage Haft

Kehl (ots)

Am 16. Februar kontrollierten Beamte der Bundespolizei beim Sonderhalt in Kehl einen Fernzug. Dabei wies sich ein algerischer Staatsangehöriger mit seiner Duldung aus, welche mit der Ausreise erlischt, somit bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Daten konnten ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen und eine Aufenthaltsermittlung einer Staatsanwaltschaft festgestellt werden. Der 38-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise für 50 Tage in Haft. Im Anschluss an die Haft soll er nach Frankreich zurückgewiesen werden.

