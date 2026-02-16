PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach versuchtem Diebstahl/ 26-Jähriger muss zurück nach Frankreich

Bühl (Baden) (ots)

Am 13. Februar verständigte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei über einen versuchten Diebstahl in einem Regionalzug im Bahnhof Bühl. Bei Eintreffen einer Streife der Landespolizei konnte ein 26-Jähriger angetroffen werden, der anschließend der Bundespolizei übergeben wurde.

Der algerische Staatsangehörige soll versucht haben, einem 28-jährigen indonesischen Staatsangehörigen eine Tasche zu entwenden, was dieser aber verhindern konnte.

Bei der Personalienfeststellung konnte der algerische Staatsangehörige lediglich ein Foto seines Reisepasses auf dem Smartphone vorzeigen und wurde zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle verbracht.

In der polizeilichen Vernehmung gab er an, am Morgen des 13. Februar mit der Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gekommen und anschließend mit einem Regionalzug über Offenburg in Richtung Karlsruhe weitergefahren zu sein.

Im Laufe der weiteren Sachbearbeitung leistet die Person Widerstand und beleidigte die Beamten der Bundespolizei.

Aufgrund der unerlaubten Einreise musste der 26-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält neben Anzeigen wegen versuchten Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

