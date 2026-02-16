PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Flaschenwurf auf Polizeibeamte

Rastatt (ots)

Am Samstagmittag (14.02.26) wollten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Rastatt am Treppenabgang zur Bahnhofsunterführung einen 30-Jährigen kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst in die Bahnhofsunterführung, schrie lautstark und warf unvermittelt eine Glasflasche in Richtung der Beamten. Die Beamten mussten aktiv ausweichen und wurden durch Glasscherben getroffen aber nicht verletzt. Der nigerianische Staatsangehörige wurde daraufhin mittels Handfesseln fixiert und zur Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung wurde ein deutscher Aufenthaltstitel aufgefunden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte auf freien Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

