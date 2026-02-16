Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt totalgefälschtes Dokument sicher

Kehl (ots)

Am 14. Februar kontrollierte die Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Bei der Kontrolle wies sich ein 40-Jähriger mit seinem Reisepass und einer französischen Gesundheitskarte aus. Da er keine weiteren für die Einreise nach Deutschland notwendigen Dokumente vorweisen konnte, begleitete er die Beamten zur Dienststelle. In den mitgeführten Gegenständen des türkischen Staatsangehörigen wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte und ein abgelaufener deutscher Aufenthaltstitel aufgefunden. Dem Mann wurde die Einreise verweigert und er wurde wegen versuchter unerlaubter Einreise und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

