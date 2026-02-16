PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt totalgefälschtes Dokument sicher

Kehl (ots)

Am 14. Februar kontrollierte die Bundespolizei in Kehl einen Fernreisebus. Bei der Kontrolle wies sich ein 40-Jähriger mit seinem Reisepass und einer französischen Gesundheitskarte aus. Da er keine weiteren für die Einreise nach Deutschland notwendigen Dokumente vorweisen konnte, begleitete er die Beamten zur Dienststelle. In den mitgeführten Gegenständen des türkischen Staatsangehörigen wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte und ein abgelaufener deutscher Aufenthaltstitel aufgefunden. Dem Mann wurde die Einreise verweigert und er wurde wegen versuchter unerlaubter Einreise und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:00

    BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen(13.02.26)bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 21-jährigen Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauch. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 15-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren