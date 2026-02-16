PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 55 Tage Haft - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter bei der Einreise am Flughafen fest

Rheinmünster (ots)

Am 13. Februar nahm die Bundespolizei im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Sarajevo am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen kroatischen Staatsangehörigen fest. Der 45-Jährige wies sich mit seinem kroatischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Urkundenfälschung festgestellt. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss ersatzweise 55 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

