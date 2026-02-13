PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben heute Morgen(13.02.26)bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 21-jährigen Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauch. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und somit eine 15-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

