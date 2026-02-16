Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt - Französischer Staatsangehöriger entgeht 50 Tagen Haft
Kehl (ots)
Am Sonntagnachmittag (15.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 41-jährige Fahrer wies sich mit seinem französischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Körperverletzung. Da der französische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe aufbringen konnte, entging er einer 50-tägigen Haftstrafe.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell