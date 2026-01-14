PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur
POL-PDMT: Selters - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Selters (ots)

Am Dienstag, den 13.01.2026, gegen 17:27 Uhr, kollidierte der Beschuldigte mit einem geparkten Fahrzeug und verursachte somit einen erheblichen Sachschaden. Bei der anschließenden Flucht von der Unfallstelle fuhr der Beschuldigte noch in einen Zaun. Er stellte sein stark beschädigtes Fahrzeug unweit der Unfallstelle auf einem Parkplatz ab und flüchtete weiter zu Fuß. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Er stand merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird neben Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auf der Dienststelle leistete der Beschuldigte noch Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

