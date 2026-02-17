Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mittels Urkundenfälschung im Fernreisebus

Kehl (ots)

Am späten Montagabend (16.02.26) kontrollierten Bundespolizisten einen Fernreisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Dabei wies sich ein marokkanischer Staatsangehöriger mit Fotos einer rumänischen Identitätskarte und einem rumänischen Führerschein aus. Da das Dokument im Fahndungssystem mit abweichenden Personalien als Totalfälschung ausgeschrieben war, bestand der Verdacht der Urkundenfälschung und der versuchten unerlaubten Einreise. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Cannabisharz aufgefunden und er lag bereits mit abweichenden Personalien im Fahndungssystem ein. Der Mann erhielt neben einer Anzeige auch ein 4-jähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot und wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Das Mobiltelefon und das Cannabisharz wurden als Beweismittel sichergestellt.

