Polizeidirektion Flensburg
POL-FL: Flensburg/Tarup: 72-jähriger bei Brand in Wohnung verstorben

Flensburg (ots)

Am Donnerstagabend (12.03.2026) gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Feuers in einer Doppelhaushälfte im Brombeerhof in Flensburg Tarup. Der 72-jährige alleinige Bewohner des Objekts kam durch den Brand ums Leben.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung stark verraucht. Der Bewohner konnte nur noch leblos im Haus aufgefunden werden.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

