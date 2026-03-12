PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Amrum: Fünf Diebstahlstaten in einer Nacht

Amrum (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 10.03.2026, auf Mittwoch, den 11.03.2026, kam es zu insgesamt fünf Diebstahlsdelikten auf Amrum.

In einem Hotel im Strunwai in Norddorf wurden die Trinkgeldeinnahmen entwendet, nachdem ein unbekannter Täter in das Objekt durch zwei auf Kipp stehende Fenster eingestiegen war.

Einige Meter weiter betrat ein unbekannter Täter den durchgehend geöffneten Empfangsbereich einer Reha-Klinik und brach hier den Geldwechselautomaten von der Wand. Dieser konnte später vor dem Gebäude aufgebrochen aufgefunden werden.

In einer Bäckerei in Nebel wurde ebenfalls in der Nacht das Büro durchwühlt und Bargeld gestohlen. Hier gelang der Täter vermutlich durch eine unverschlossene Tür in das Objekt.

Auf dem Minigolfplatz in Norddorf wurden in selbiger Nacht zwei Schuppen aufgebrochen. Hier wurden Bargeld und ein Wlan-Router entwendet.

In einem Mehrfamilienhaus in Wittdün wurde der unverschlossene Keller betreten und ein an der Wand befindlicher Münzgeldautomat aufgebrochen. Ob aus diesem auch Geld gestohlen wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Hier konnten Werkzeuge und ein E-Bike aufgefunden werden, welche sich bisher keinem der Bewohner zuordnen lassen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Gegenstände vom Täter zurückgelassen wurden.

Der durch die Taten entstandene Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeistelle Niebüll hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04661-40110 bei der Polizei in Niebüll zu melden oder sich direkt an die Polizei in Nebel zu wenden (04682-7189970).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:00

    POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Kriminalitätsjahresbericht 2025

    Polizeidirektion Flensburg (ots) - Die Polizeidirektion Flensburg veröffentlicht ihren Kriminalitätsjahresbericht für das Jahr 2025. Dieser gibt einen Einblick in die Entwicklung der polizeilich registrierten Straftaten in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg. Die Gesamtzahl der registrierten Straftaten im Bereich der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:35

    POL-FL: Sylt/Kampen: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Sylt/Kampen (ots) - Gestern Abend (10.03.2026) kam es auf der L24 (Lister Straße) in der Gemeinde Kampen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnunsverkehr, bei dem eine Person tödlich und eine Person lebensgefährlich verletzt wurden. Gegen 18.34 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem VW T6 Multivan die Lister Straße aus Richtung List kommend in Richtung ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:00

    POL-FL: Husum: Zivilcourage führt zur Festnahme nach Handtaschendiebstahl

    Husum (ots) - Am Dienstagvormittag (10.03.2026) gegen 11:30 Uhr kam es in einer Sparkassenfiliale in der Straße Osterende in Husum zu einem Handtaschendiebstahl. Dank des entschlossenen Eingreifens mehrerer Zeugen konnte der Tatverdächtige jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete ein 23-jähriger deutscher Tatverdächtiger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren