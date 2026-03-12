Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Amrum: Fünf Diebstahlstaten in einer Nacht

Amrum (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 10.03.2026, auf Mittwoch, den 11.03.2026, kam es zu insgesamt fünf Diebstahlsdelikten auf Amrum.

In einem Hotel im Strunwai in Norddorf wurden die Trinkgeldeinnahmen entwendet, nachdem ein unbekannter Täter in das Objekt durch zwei auf Kipp stehende Fenster eingestiegen war.

Einige Meter weiter betrat ein unbekannter Täter den durchgehend geöffneten Empfangsbereich einer Reha-Klinik und brach hier den Geldwechselautomaten von der Wand. Dieser konnte später vor dem Gebäude aufgebrochen aufgefunden werden.

In einer Bäckerei in Nebel wurde ebenfalls in der Nacht das Büro durchwühlt und Bargeld gestohlen. Hier gelang der Täter vermutlich durch eine unverschlossene Tür in das Objekt.

Auf dem Minigolfplatz in Norddorf wurden in selbiger Nacht zwei Schuppen aufgebrochen. Hier wurden Bargeld und ein Wlan-Router entwendet.

In einem Mehrfamilienhaus in Wittdün wurde der unverschlossene Keller betreten und ein an der Wand befindlicher Münzgeldautomat aufgebrochen. Ob aus diesem auch Geld gestohlen wurde, kann bisher nicht gesagt werden. Hier konnten Werkzeuge und ein E-Bike aufgefunden werden, welche sich bisher keinem der Bewohner zuordnen lassen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Gegenstände vom Täter zurückgelassen wurden.

Der durch die Taten entstandene Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeistelle Niebüll hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04661-40110 bei der Polizei in Niebüll zu melden oder sich direkt an die Polizei in Nebel zu wenden (04682-7189970).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell