Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
POL-PASTKL: Mit Promille durch die Nacht
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte an der Anschlussstelle West eine 27-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Gegen die Dame wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pastkl
