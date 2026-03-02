PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Mit Promille durch die Nacht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht kontrollierten 
Polizeibeamte an der Anschlussstelle West eine 27-jährige 
Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der 
Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein 
durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert 
von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Gegen 
die Dame wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren 
eingeleitet. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 21:57

    POL-PASTKL: 2 Monate Fahrverbot für Raser

    Kaiserslautern A63/A6 (ots) - Der 55jährige Fahrer eines Pkw VW fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz am Sonntagnachmittag zuerst auf der A 63 durch seine überhöhte Geschwindigkeit auf. Der Mann überschritt am Autobahndreieck Kaiserslautern die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erheblich. Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:53

    POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

    Kaiserslautern (ots) - Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am frühen Mittwochabend einen Transporter der in Schlangenlinien auf die BAB 63 unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Iveco am Autobahndreieck Kaiserslautern anhalten. Vom Fahrer ging starker Alkoholgeruch aus, weshalb ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,29 o/oo durchgeführt wurde. Die 31-Fahrzeuglenker musste daraufhin ...

    mehr
