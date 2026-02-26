Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am frühen Mittwochabend einen Transporter der in Schlangenlinien auf die BAB 63 unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Iveco am Autobahndreieck Kaiserslautern anhalten. Vom Fahrer ging starker Alkoholgeruch aus, weshalb ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,29 o/oo durchgeführt wurde. Die 31-Fahrzeuglenker musste daraufhin die Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den Mann aus dem Stadtgebiet kommt jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

