Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Berauscht hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Autofahrer meldete der Polizei am frühen 
Mittwochabend einen Transporter der in Schlangenlinien auf die BAB 63
unterwegs sei. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Iveco am 
Autobahndreieck Kaiserslautern anhalten. Vom Fahrer ging starker 
Alkoholgeruch aus, weshalb ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von
1,29 o/oo durchgeführt wurde. Die 31-Fahrzeuglenker musste daraufhin 
die Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten, sein Führerschein 
wurde sichergestellt. Auf den Mann aus dem Stadtgebiet kommt jetzt 
eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

  • 19.02.2026 – 20:43

    POL-PASTKL: Zivilstreife stellt Raser

    A62 Bann / B10 Pirmasens (ots) - Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste konnten am heutigen Nachmittag mit ihrem zivilen Messfahrzeug gleich zwei Raser bei widrigen Wetter- und Straßenverhältnissen aus dem Verkehr ziehen. Zunächst fiel um 15:15h ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Skoda auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens auf. Im Hörnchenbergtunnel überschritt er die zulässigen 80 km/h um 41 ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:17

    POL-PASTKL: Medizinischer Notfall; Fahrer verstirbt

    Kusel (ots) - Ein 39-jähriger LKW-Fahrer aus Osteuropa hat am frühen Montagmorgen offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der A 62 unterwegs. Nach der Anschlussstelle Kusel verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der Fahrer während der ...

    mehr
