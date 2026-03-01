Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: 2 Monate Fahrverbot für Raser

Kaiserslautern A63/A6 (ots)

Der 55jährige Fahrer eines Pkw VW fiel einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz am Sonntagnachmittag zuerst auf der A 63 durch seine überhöhte Geschwindigkeit auf. Der Mann überschritt am Autobahndreieck Kaiserslautern die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erheblich. Durch das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug wurde eine Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen. Danach überschritt der Fahrer auf der A 6 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h (wegen Fahrbahnschäden). Durch die Passage rauschte er mit 157 km/h. Dann unterschritt er in Höhe KL-West bei einer Geschwindigkeit von 138 km/h den erforderlichen Sicherheitsabstand von 69 m. Sein Abstand betrug lediglich 22,25 m. Zum Schluss überschritt er dann nochmal die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die Messung ergab 188 km/h. Den Fahrer erwartet ein Fahrverbot von 2 Monaten sowie ein Bußgeld im hohen 4stelligen Bereich.|ZVD

