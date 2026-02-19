Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Wegen eines Brands in einer Wohnung im 4. OG eines Mehrfamilienhauses in R 7 rückten am gestrigen Mittwochnachmittag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus.

(PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6219398) (PM 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6219451)

Nachdem Zeugen gegen 13:50 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden waren, informierten diese Polizei und Feuerwehr. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet aus bislang noch unbekannter Ursache eine Matratze im Schlafzimmer der betreffenden Wohnung in Brand. Versuche der beiden Anwohner, das Feuer zu löschen, scheiterten. Durch zur Hilfe eilende Zeugen wurden die beiden 74 und 79 Jahre alten Bewohner der Wohnung aus dem Haus begleitet. Das Anwesen wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte geräumt. Das Ehepaar sowie ein weiterer Anwohner zogen sich leichte Verletzungen in Form von einer Rauchgasvergiftung zu und wurden zur eingehenden Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 14:45 Uhr an. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mussten der Fußgänger -und Straßenverkehr in unmittelbarer Nähe gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Wohnung der Eheleute ist nicht bewohnbar. Durch den Einsatz von Löschwasser entstanden Wasserschäden in den beiden darunterliegenden Wohnungen im 3. OG. Warum es zu dem Brand gekommen war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell