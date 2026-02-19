PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 39 bei Reilingen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang noch unklar.

Ein 62-jähriger Mann war gegen 6:40 Uhr mit seinem Citroen auf der B 39 von Altlußheim in Richtung Hockenheim unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Mann mit einem Opel die L 560 von Altlußheim kommend und verließ diese an der Ausfahrt, um in Richtung Hockenheim-Süd/Reilingen-Mitte weiterzufahren.

An der Kreuzung B 39/L 723 kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Citroen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und prallte schließlich gegen die rechten Leitplanken sowie ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und fiel hinter die Leitplanken.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Citroen erlitt einen Achsbruch und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Beide Unfallbeteiligten gaben unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs ab und erklärten, dass sie bei Grünlicht die jeweilige Ampel passiert hätten.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

