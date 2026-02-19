Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über das Auto verloren und auf den Leitplanken gelandet

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen verlor ein 26-jähriger Autofahrer in Walldorf die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete auf den Leitplanken.

Der Mann war gegen 1 Uhr mit seinem hochmotorisierten AMG-Mercedes auf der Josef-Reiert-Straße in Richtung B 291 unterwegs und wollte nach rechts auf den Zubringer zur A 5 in Richtung Heidelberg abbiegen. Aufgrund einer nicht an die Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam ins Schleudern und prallte gegen die dortigen Leitplanken, wo der Mercedes schließlich zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden am hochwertigen Fahrzeug sowie an den Leitplanken, der jedoch noch nicht abschließend beziffert werden kann.

Der 26-jährige Fahrer des AMG-Mercedes kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste mit einem Kran von den Leitplanken gehoben und abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell