Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzter Autofahrer bei Unfall durch Aquaplaning

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr verunfallte ein 27-jähriger VW-Fahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch und verletzte sich schwer. Der Mann war in Richtung Mannheim unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Er musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am VW entstand ein Totalschaden, sodass dieser abgeschleppt wurde. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

