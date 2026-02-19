PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Goldfarbener Schmuck aufgefunden - Eigentümer gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, den 11. Februar, wurde in einem kleinen Waldstück entlang der Maxdorferstraße eine größere Menge Schmuck aufgefunden.

Die Finderinnen befanden sich auf dem Waldweg, der parallel zur Maxdorferstraße verläuft, als sie den Schmuck am Wegesrand entdeckten. Diesen übergaben sie umgehend der Polizei.

Bei dem Schmuck handelt es sich um eine Vielzahl von goldfarbenen Armbändern, Ohrringen und Uhren, welche teilweise mit Steinchen besetzt sind. Ersten Einschätzungen zufolge handelt es sich bei diesem Fund um Modeschmuck.

Die Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf die Herkunft der Schmuckstücke.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Schmucks bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

