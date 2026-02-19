Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Goldfarbener Schmuck aufgefunden - Eigentümer gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, den 11. Februar, wurde in einem kleinen Waldstück entlang der Maxdorferstraße eine größere Menge Schmuck aufgefunden.

Die Finderinnen befanden sich auf dem Waldweg, der parallel zur Maxdorferstraße verläuft, als sie den Schmuck am Wegesrand entdeckten. Diesen übergaben sie umgehend der Polizei.

Bei dem Schmuck handelt es sich um eine Vielzahl von goldfarbenen Armbändern, Ohrringen und Uhren, welche teilweise mit Steinchen besetzt sind. Ersten Einschätzungen zufolge handelt es sich bei diesem Fund um Modeschmuck.

Die Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf die Herkunft der Schmuckstücke.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Schmucks bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

