Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwalt und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagvormittag (21.03.2026) einen 29-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus in der Marktstraße Bekleidung im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen zu haben. Der Mann betrat gegen 11.10 Uhr den Verkaufsraum und soll zunächst eine Jacke genommen und anschließend die Warensicherung gewaltsam entfernt haben. Der 29-Jährige wurde nach Passieren des Kassenbereichs von dem Ladendetektiv festgehalten. Der wohnsitzlose Tatverdächtige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Sonntages (22.03.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

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