Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag (20.03.2026) in der Rembrandtstraße hat sich ein 75 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 75-Jährige gegen 12.30 in der Rembrandtstraße unterwegs und stürzte auf Höhe der Hausnummer 47. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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