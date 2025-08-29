PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Stadt) - Vermisster 66 Jähriger wohlerhalten wieder aufgetaucht

Kassel (ots)

Der seit heute Mittag vermisste 66 jährige Herr Ulrich Z. aus Kassel konnte wohlerhalten in einem Kasseler Krankenhaus angetroffen werden, in welches sich der Vermisste zuvor eigenständig begeben hatte.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Helfern und Einsatzkräften.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

