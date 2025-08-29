Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Kassel (Stadt) - Vermisster 66 Jähriger wohlerhalten wieder aufgetaucht
Kassel (ots)
Der seit heute Mittag vermisste 66 jährige Herr Ulrich Z. aus Kassel konnte wohlerhalten in einem Kasseler Krankenhaus angetroffen werden, in welches sich der Vermisste zuvor eigenständig begeben hatte.
Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Helfern und Einsatzkräften.
Die Medien werden gebeten, das Lichtbild des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell