Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen der nordhessischen Polizei am Osterwochenende: Vier Fahrzeuge beschlagnahmt, drei berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

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Kassel (ots)

Nordhessen/ Kassel:

Alljährlich ist der Karfreitag als sogenannter "Carfreitag" ein beliebter Tag für Treffen von Autoliebhabern und Tuningbegeisterten. Mitunter sorgen Raser und Poser mit lautstarkem Fahrverhalten oder größere Treffen mit Veranstaltungscharakter aber auch für Ärger. Aus diesem Grund war die nordhessische Polizei an dem Feiertag und den anderen Tagen des Osterwochenendes mit zahlreichen fachkundigen Beamten, unter anderem der EG Tuner und weiteren Polizisten der Direktion Verkehrssicherheit, im Einsatz und führte verstärkte Kontrollen in der Region durch. Dabei hatten die Beamten aus den vier Landkreisen, der Stadt Kassel und der Stadtpolizei Kassel insbesondere diejenigen im Blick, die durch ihre Fahrweise andere gefährden, die Allgemeinheit mit Lärm belästigen und zu schnell unterwegs waren.

171 Fahrzeuge und 216 Personen kontrolliert

Insgesamt kontrollierte die Polizei am Osterwochenende auf nordhessischen Straßen 171 Fahrzeuge und 216 Personen. Bei 14 Fahrzeugen gab es Beanstandungen, wobei im Fall eines am Karfreitag in der Fuldatalstraße in Kassel angehaltenen BMW gleich so viele technische Veränderungen und Mängel festgestellt wurden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war: Der beschlagnahmte und abgeschleppte Pkw war tiefergelegt und verfügte über eine ebenfalls nicht abgenommene Rad-Reifen Kombination, die bereits zu deutlichen Schleifspuren im Radkasten geführt hatte. Darüber hinaus stellten die fachkundigen Polizisten eine durchgerostete Bodengruppe, eine gerissene Frontscheibe sowie einen fehlenden Katalysator und Mittelschalldämpfer fest, was nicht nur zu einem zu hohen Ergebnis bei der Geräuschmessung, sondern auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Am Samstag konnten in der Erzbergerstraße in Kassel drei abgestellte Autos sichergestellt werden, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die drei VW, zwei neuwertige Golf und ein Polo, waren unterschlagen worden, weshalb die Polizisten die Abschleppung der Pkw veranlassten. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an.

Im Hinblick auf Geschwindigkeitsüberschreitungen kamen neben Zivilwagen, die mit einer Videokamera und Geschwindigkeitsmessetechnik ausgestattet sind, auch Streifenwagen zu Einsatz, wobei sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen durchgeführt wurden. Am Kasseler Weinberg stellten Beamte des Polizeireviers Mitte am Ostermontag bei Messungen mit einem Laserhandmessgerät 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Erfreulicherweise waren keine Raser unterwegs, denn der schnellste Fahrer an diesem Tag wurde mit 66 km/h anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer gemessen. Darüber hinaus zogen die Beamten am gestrigen Tag drei mutmaßlich berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Zweimal schlugen die durchgeführten Drogentests im Urin positiv auf TCH an, einmal lag eine Fahrt unter dem Einfluss von Kokain sowie 0,6 Promille vor.

Nordhessenweit wurden am Osterwochenende 65 Ordnungswidrigkeiten wie Handyverstöße, Verstöße gegen die Gurtpflicht, nicht gesicherte Kinder im Fahrzeug sowie Lärmbelästigung festgestellt, weshalb entsprechende Anzeigen eingeleitet wurden.

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