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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Motorradfahrer schwer verletzt, Unfall ohne Fremdeinwirkung

Lotte (ots)

Am Freitagabend (17.04.) gegen 18.15 Uhr ist die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall in Lotte auf der Halener Straße informiert worden. Ein 63-Jähriger aus Northeim (Landkreis Northeim) war mit seinem Motorrad auf der Halener Straße in Richtung Halen gefahren. In einer langgezogenen Linkskurve stürzte der Northeimer aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand. Durch den Sturz wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 5.300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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