Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 81-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr am Mittwochmorgen die Straße Am Wartenberg und wollte nach links in die Straße Tiefenbacher Allee einbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Hyundai eine vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, 66-jährige Fahrerin eines Opel. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen und es entstand unfallbedingter Sachschaden. (cm)

