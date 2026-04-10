Polizei Essen

POL-E: Essen: 59-jähriger Peter R. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf:

Seit gestern (9. April) wird der 59-jährige Peter R. vermisst. Der Essener verließ am gestrigen Abend seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Eine Eigengefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Fotos des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200372

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. Sprechen Sie den Mann nicht an. /ruh

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