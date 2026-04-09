Polizei Essen

POL-E: Essen: Haus im Palmbuschweg nach Brand unbewohnbar - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger festgenommen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagabend, den 26. März 2026, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Palm-buschweg. Das Haus ist seitdem unbewohnbar.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/haus-im-palmbuschweg-nach-wohnungsbrand-unbewohnbar-zeugen-gesucht

Nach intensiven Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 28-jährigen Deutschen. Dieser wurde am 8. April 2026 aufgrund eines bereits zuvor durch das Amtsgericht Essen erlassenen Haftbefehls festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell