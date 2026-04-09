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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel - Fotofahndung

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg:

Am 15. Dezember letzten Jahres entwendete ein bislang Unbekannter mehrere Kosmetikartikel aus einer Drogerie an der Katernberger Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Drogerie in der Katernberger Straße und begab sich zu einem Aufsteller mit Geschenktüten. Er nahm eine Tüte an sich, ging in die Kosmetikabteilung und steckte mehrere Kosmetikartikel hinein. Anschließend verließ er den Laden ohne die Ware zu bezahlen.

Der Polizei liegen Bilder des flüchtigen Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200221

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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