PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall nach möglichem Kfz-Rennen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Mittwochabend (8. April) kam es auf der Altendorfer Straße in Höhe der Kreuzung ThyssenKrupp Allee zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es besteht jedoch der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 19-Jährige aus Mülheim an der Ruhr mit ihrem Mercedes und zwei Beifahrerinnen (17 und 20 Jahre alt) auf der Altendorfer Straße in Richtung Altendorf. An einer Ampel an der Hans-Böckler-Straße hielt neben ihnen ein 20-Jähriger aus Essen mit seinem Golf. Als die Ampel grün zeigte und die 19-Jährige losfuhr, blieb der Golffahrer zunächst weiterhin stehen. Sodann sei der Essener mit überhöhter Geschwindigkeit gefolgt. In Höhe der Kreuzung zur Thyssen-Krupp Allee fuhr der Golf auf den Mercedes auf. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde, ebenso wie der Führerschein des 20-Jährigen, sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat Essen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, konkret eines sogenannten Einzelrennens, aufgenommen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der sich zum Unfallzeitpunkt an der Haltestelle ThyssenKrupp aufgehalten haben soll. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:00

    POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Kosmetikartikel - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am 15. Dezember letzten Jahres entwendete ein bislang Unbekannter mehrere Kosmetikartikel aus einer Drogerie an der Katernberger Straße. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Drogerie in der Katernberger Straße und begab sich zu einem Aufsteller mit Geschenktüten. Er nahm eine Tüte an sich, ging in die Kosmetikabteilung und ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:15

    POL-E: Essen: Unbekannter zeigt "Hitlergruß" in Drogeriemarkt - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am 29. Mai letzten Jahres in einem Drogeriemarkt am Essener Hauptbahnhof einer Kassiererin gegenüber den "Hitlergruß" gezeigt. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Dem Filialleiter des Geschäfts fiel der Mann anhand der Videoaufzeichnungen auf. Darüber konnte er ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 07:35

    POL-E: Essen: Mann bei Raub schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Essen (ots) - 45141 E-Altenessen-Süd: Ein Mann wurde Mittwochmorgen (8. April) schwer verletzt, als bislang unbekannte Täter ihn auf der Gladbecker Straße, kurz hinter der Kreuzung zur Grillostraße, ausraubten. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 51-jährige Essener gegen 4 Uhr auf der Gladbecker Straße stadtauswärts, als er kurz vor der dortigen Tankstelle von hinten niedergeschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren