Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall nach möglichem Kfz-Rennen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Mittwochabend (8. April) kam es auf der Altendorfer Straße in Höhe der Kreuzung ThyssenKrupp Allee zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es besteht jedoch der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 19-Jährige aus Mülheim an der Ruhr mit ihrem Mercedes und zwei Beifahrerinnen (17 und 20 Jahre alt) auf der Altendorfer Straße in Richtung Altendorf. An einer Ampel an der Hans-Böckler-Straße hielt neben ihnen ein 20-Jähriger aus Essen mit seinem Golf. Als die Ampel grün zeigte und die 19-Jährige losfuhr, blieb der Golffahrer zunächst weiterhin stehen. Sodann sei der Essener mit überhöhter Geschwindigkeit gefolgt. In Höhe der Kreuzung zur Thyssen-Krupp Allee fuhr der Golf auf den Mercedes auf. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Alle Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde, ebenso wie der Führerschein des 20-Jährigen, sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat Essen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, konkret eines sogenannten Einzelrennens, aufgenommen.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der sich zum Unfallzeitpunkt an der Haltestelle ThyssenKrupp aufgehalten haben soll. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

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