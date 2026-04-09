Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter zeigt "Hitlergruß" in Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein Unbekannter hat am 29. Mai letzten Jahres in einem Drogeriemarkt am Essener Hauptbahnhof einer Kassiererin gegenüber den "Hitlergruß" gezeigt. Die Polizei sucht nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.

Dem Filialleiter des Geschäfts fiel der Mann anhand der Videoaufzeichnungen auf. Darüber konnte er beobachten, wie der Unbekannte an der Kasse des Geschäfts stand und der Kas-siererin gegenüber zweimal durch Anheben und Durchstrecken von rechtem Arm und rechter Hand den "Hitlergruß" zeigte. Zeitgleich positionierte er den linken Zeige- und Mittelfinger un-terhalb der Nase.

Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Bilder der Videoüberwachung können unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/200161

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen.

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