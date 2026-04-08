Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel:

Am 2. Dezember letzten Jahres griff ein bislang unbekannter Mann mehrmals einen Straßenbahnfahrer an der Altendorfer Straße an. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 17:45 Uhr blockierte ein Unbekannte an der Haltestelle Kronenberg die Tür einer Straßenbahn. Der Fahrer sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf, den Türbereich freizugeben, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann.

Der Unbekannte weigerte sich jedoch und hielt die Tür weiterhin offen, da er auf einen noch nicht eingetroffenen Bekannten wartete. Nachdem der Fahrer erneut auf die Weiterfahrt bestand, schlug der Mann ihm mehrfach ins Gesicht und trat gegen sein Bein. Kurz darauf erschien der Begleiter des Tatverdächtigen an der Straßenbahn und versuchte die Situation zu beruhigen. Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß in Richtung Haedenkampstraße. Der Straßenbahnfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort rettungsdienstlich behandelt.

Der Polizei liegen Bilder des flüchtigen Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/200050

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

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